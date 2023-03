Braga: Reforços de inverno com dificuldade para se afirmarem

Bruma entrou bem no Sporting de Braga, mas perdeu espaço. Pizzi falhou dois jogos nos últimos quatro. Joe Mendes só tem duas atuações.

Bruma, Pizzi e Joe Mendes, os três reforços de inverno da equipa arsenalista, têm tido dificuldades para se afirmarem, encontrando-se, um mês após terem chegado ao plantel às ordens de Artur Jorge, ainda em processo de integração numa nova realidade.

Com a participação em sete dos oito jogos do Braga em fevereiro, Bruma apenas soma 268 minutos de utilização. O tempo máximo aconteceu frente ao Benfica (75 minutos), no jogo da Taça de Portugal, que os minhotos venceram por 5-4, no desempate por penáltis e qualificaram-se para as meias-finais.