Braga: Registo caseiro preocupa arsenalistas

Equipa minhota já perdeu 12 pontos no Estádio Municipal.

A época dos guerreiros em casa tem corrido pior do que o expectável neste campeonato. Em dez duelos no Estádio Municipal, o Braga não venceu cinco (duas derrotas e três empates), o que se traduz numa perda de 12 pontos. O último desaire aconteceu anteontem com o Marítimo (0-1), num jogo em que os minhotos não souberam aproveitar o empate do Benfica para diminuírem o fosso em relação ao terceiro lugar.

No período homólogo da época passada, os guerreiros apenas tinham perdido cinco pontos caseiros. Os dados são ainda mais alarmantes: no total da temporada anterior esbanjaram 15 pontos caseiros. Agora, com a prova ainda a meio, quase igualaram esse registo.

Tiago Sá infetado

Entretanto, o guarda-redes Tiago Sá acusou positivo à covid-19 na ronda de testes ao plantel. Não entra, assim, nas opções de Carlos Carvalhal para o jogo de sábado frente ao Sporting (20.30 horas) e junta-se a Francisco Moura no lote de infetados. Esta época, o Braga já teve oito jogadores com covid-19: Francisco Moura, Abel Ruiz, Vitinha, Ricardo Horta, Chiquinho, Fabiano, Raul Silva e agora Tiago Sá. No último jogo, Carvalhal foi expulso e aguarda-se por sanção disciplinar.