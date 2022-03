Braga rejeita acusações de racismo de Lincoln e do Santa Clara

JN Hoje às 18:14 Facebook

O clube bracarense reagiu esta terça-feira às denúncias do jogador brasileiro de eventuais insultos que lhe foram dirigidos no duelo entre as duas equipas.

Lincoln denunciou, o Santa Clara colocou-se ao lado do jogador brasileiro e agora o Braga veio defender-se, refutando as acusações do jogador brasileiro.

Em comunicado, os braguistas dizem-se ainda surpreendidos "pelo facto de, nem durante nem depois do jogo, nenhum elemento afeto ao Santa Clara ter referido tais acontecimentos, de forma formal ou informal".

"O SC Braga foi hoje surpreendido pelas acusações de racismo por parte do Santa Clara e do atleta Lincoln, no momento da substituição do jogador (90+2), aquando do encontro entre os dois clubes, realizado ontem no Estádio Municipal de Braga. Surpreendido não apenas pelo teor e gravidade das acusações - as quais refuta liminarmente -, mas também pelo facto de, nem durante nem depois do jogo, nenhum elemento afeto ao Santa Clara ter referido tais acontecimentos, de forma formal ou informal. O SC Braga orgulha-se de ser um clube inclusivo, de forte cariz social e solidário e que, ao longo dos seus mais de 100 anos de história, lutou arduamente contra todo e qualquer tipo de intolerância racial ou discriminação social", lê-se na nota oficial do clube.