Braga rejeita responsabilidades nas queixas do Wolverhampton

Na sequência do comunicado emitido nesta quinta-feira pelo clube inglês, emblema minhoto prestou alguns esclarecimentos, em relação ao sucedido no jogo da semana passada, para a Liga Europa.

Depois de Wolverhampton ter anunciado a apresentação de uma queixa formal na UEFA da partida contra o Sporting de Braga, por razões de segurança relacionadas com os adeptos que acompanharam a equipa para assistir ao jogo da Liga Europa de futebol, o Sporting de Braga emitiu, esta quinta-feira, um comunicado, clarificando a posição do clube, a respeito.

"Na nota divulgada pelo clube inglês, em momento algum são imputadas responsabilidades ao SC Braga pelos factos relatados ao Wolves pelos seus adeptos", realça o Braga, no comunicado.

"É importante realçar a ausência de ocorrências no interior do Estádio Municipal e que ao longo da partida tenha prevalecido um ambiente salutar, que permitiu que os adeptos de ambas as equipas pudessem desfrutar do jogo e das suas emoções", acrescenta o clube, em comunicado.

"Também o SC Braga leva extremamente a sério a segurança dos adeptos. Nesse sentido, e ainda que não tenha sido notificado pela UEFA ou sequer visado pelo Wolves, este clube acompanhará com todo o interesse os relatos de todas as partes envolvidas, procurando confirmar os excessos eventualmente cometidos por alguns adeptos, bem como os procedimentos adoptados pelas forças policiais e de segurança", pode ler-se, ainda, na nota do emblema bracarense.

" SC Braga tem uma vasta e sucedida experiência junto da UEFA na organização de jogos a contar para as competições europeias, adquirida ao longo de épocas consecutivas nas grandes provas e perante adversários de vários países, cujos adeptos têm sido bem acolhidos pelo clube e pela cidade. Essa competência organizativa e esse saber receber são uma exigência de que o SC Braga não abdica", conclui o comunicado dos minhotos.