Braga renova com avançado Álvaro Djaló

O Braga anunciou, esta segunda-feira, a renovação com Álvaro Djaló, num contrato válido até 2025. O avançado, de 22 anos, que atua na equipa B é apontado como uma das maiores promessas dos minhotos.

Os sete golos e duas assistências de Álvaro Djaló, em 16 partidas disputadas na Liga 3, dão nas vistas e o Braga mostrou que está atento. Esta segunda-feira, os minhotos anunciaram a renovação de contrato com o melhor marcador dos arsenalistas na Liga 3 numa clara prova de confiança para o futuro.

Em declarações ao canal do clube, o avançado, de 22 anos, que chegou a Braga em 2017, mostrou-se radiante. " Estou muito feliz por renovar o meu vínculo com o clube. Estou a fazer um bom trabalho, mas isso deve-se muito à equipa. Estamos a fazer um bom campeonato e isso ajuda muito. Obviamente, o mais importante é o coletivo e só depois o individual e o coletivo ajudou-me muito a destacar-me. Graças a isso estou a ser recompensado. Quando vim para Portugal, em 2017, fiz umas captações, acolheram-me bem e disseram-me: "Queremos contar contigo". Liguei logo para a minha mãe, ela ficou feliz e desde esse dia, quando vim à Pedreira e fiquei deslumbrado com o estádio, pensei que tinha de agarrar a oportunidade. Agradeço ao Braga tudo o que fez por mim até agora e com esta renovação vou continuar a dar o meu melhor para poder recompensar o clube."