JN Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, a extenssão de contrato com Miguel Falé, até 2027.

Ao que o JN apurou o avançado, de 18 anos, formado no Sporting Braga, que já alinhou pela equipa principal dos minhotos em sete jogos e conta com uma assistência, fica com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Falé passou pelos escalões de Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Sub-23 do Braga até ser chamado, esta temporada, pelo técnico Carlos Carvalhal.