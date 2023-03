Braga renova com Rodrigo Macedo e fixa cláusula milionária

O Sporting de Braga anunciou, esta quinta-feira, a renovação do contrato do avançado Rodrigo Macedo até 2026.

Rodrigo Macedo vai permanecer no Minho até 2026. O Sporting de Braga anunciou a renovação do avançado de 19 anos e, segundo o JN apurou, o jovem fica blindado com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Rodrigo Macedo está há 15 anos no clube e tem sido uma das figuras da equipa de sub-23, tendo apontado 15 golos na presente temporada. O atacante estreou-se na equipa principal dos arsenalistas diante do Paços de Ferreira, a contar para a Taça da Liga.

PUB

"Já estou aqui há 15 anos. É uma felicidade enorme para mim porque é o clube que me viu crescer, é aqui que tenho feito o meu percurso e não podia estar mais feliz por renovar este contrato", disse aos meios do clube.