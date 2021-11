Braga rescinde com Bruno Guimarães

JN Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi através de comunicado que o Braga anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com o treinador da equipa masculina de futsal, Bruno Guimarães, "dando como terminado o contrato que ligava as partes".

"De forma interina, o até agora treinador-adjunto, Luís Silva, assumirá o comando da equipa principal de Futsal do SC Braga nos próximos dois jogos, diante do Sporting (quarta-feira, às 19 horas, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa) e frente ao Nun'Álvares (sábado, às 18 horas, no Pavilhão da Universidade do Minho, em Braga)", pode ler-se no comunicado.



O emblema minhoto anunciou, ainda, que a "constituição da nova equipa técnica de Futsal será anunciada nos próximos dias".