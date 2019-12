Braga sai em defesa de Sá Pinto

JN Hoje às 22:02 Facebook

O Braga perdeu, este sábado, frente ao Aves na 13.ª jornada da Liga e Sá Pinto não foi meigo nas palavras. O treinador afirmou que "era a terceira vez" que os minhotos perdiam "frente a equipas que não ganham a ninguém". O Boavista reagiu e os guerreiros já responderam.

"Face às interpretações que possam ter sido feitas das declarações proferidas pelo treinador do SC Braga no final do jogo de ontem, é importante reafirmar, como é compreensível por quem assista à flash interview, que em momento algum se quis beliscar as instituições ou os profissionais que as servem, tendo apenas sido registado factos em jeito de análise e enquadramento sobre alguns dos resultados averbados pela equipa", pode ler-se na nota do Braga enviada às redações.

Antes, o Boavista havia reagido em comunicado às declarações de Sá Pinto. Os axadrezados consideraram que as declarações de Sá Pinto serviram para disfarçar "mais um insucesso".

"Nem um grande esforço aligeira o que foi dito, mesmo percebendo que tal sucedeu para tentar disfarçar mais um insucesso de quem dirige tecnicamente uma equipa de indiscutível qualidade. Acrescentando-se que foram declarações que fazem cair no ridículo quem as proferiu porque, cumprida a 13.ª jornada, ambas as Sociedades têm o mesmo número de pontos (18) e se o Boavista tem menos uma vitória, também tem menos duas derrotas", pode ler-se, acrescentando que o técnico dos guerreiros não "é bem-vindo" ao Bessa.