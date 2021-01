Braga segura goleador da equipa B

JN Hoje às 17:22 Facebook

Vítor Oliveira, de 20 anos, prologou a ligação ao clube até 2024. Esta época leva nove golos ao serviço da equipa secundária dos braguistas, a competir no Campeonato de Portugal.

O ponta de lança Vítor Oliveira, que se estreou pela equipa principal com um golo, prolongou o contrato com o Sporting de Braga até 2024.

O jogador de 20 anos, a cumprir a quarta temporada nos minhotos, é o melhor marcador da equipa B dos arsenalistas e da Série A do Campeonato de Portugal, com nove golos.

"Estão a dar-me a oportunidade de continuar a evoluir com condições fantásticas. Fico muito feliz com este voto de confiança e agora vou dar tudo para demonstrar que o mereço. Esteja na equipa principal, na equipa B ou nos sub-23, o que importa é ajudar a equipa dando o meu contributo. Poder fazê-lo já me deixa muito feliz", afirmou, em declarações reproduzidas pelo site oficial.

Vítor Oliveira recordou que, há três anos e meio, jogava no Águias Alvite, clube de Cabeceiras de Basto onde alinhou durante cinco temporadas antes de chegar aos juniores do Sporting de Braga, em 2017/18.

"Muita gente disse que não acreditava em mim, que já era tarde. Apenas continuei a trabalhar e a dar o meu melhor, provando agora que estavam errados", acrescentou.