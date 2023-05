Braga segura promessa checa até 2028

JN Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes Lukas Hornicek, de 20 anos, passa a estar ligado aos braguistas até 2028.

O Braga anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato do guarda-redes checo Lukas Hornicek.

De acordo com informação oficial, o novo vínculo contratual é válido até 2028. "Lukas Hornicek é visto como uma das maiores promessas do SC Braga, tendo recebido este voto de confiança por parte do clube", lê-se no comunicado. A cláusula de rescisão passa a ser de 30 milhões de euros.

PUB

Na nota, o clube braguista recorda que "o guarda-redes, de 20 anos, chegou em 2017 ao SC Braga, proveniente do FK Pardubice (República Checa) e já somou três jogos ao serviço da equipa principal dos Guerreiros. Nas últimas duas temporadas, o guarda-redes internacional jovem checo fez 39 jogos pela equipa B do clube arsenalista, na qual foi por inúmeras vezes figura de destaque".