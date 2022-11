Braga: Sequeira em dúvida na hora de dar uma resposta

Guilherme Soares Hoje às 19:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral esquerdo saiu magoado durante o jogo com o Casa Pia. Guerreiros defrontam na quinta-feira o Moreirense, na Taça de Portugal.

O lateral Sequeira, com uma lesão muscular, está em dúvida para a receção ao líder da Liga 2, na quinta-feira, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. O experiente defesa esquerdo do Braga saiu aos 73 minutos, na derrota caseira de domingo com o Casa Pia, e é pouco provável que recupere para defrontar o Moreirense.

Na newsletter semanal "Voz da Legião", não houve condescendência: "Não há outra forma de o dizer: diante do Casa Pia, não fomos competentes. Tal como frente ao Desportivo de Chaves, pecámos na finalização e esse facto revelou-se fatal para as nossas aspirações. (...) Vamos trabalhar ainda mais ao longo da semana para, nos próximos jogos, darmos a resposta que a qualidade da nossa equipa e o apoio dos nossos adeptos exigem".