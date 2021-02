Guilherme Soares Hoje às 21:06 Facebook

Braga falha goleada ao Tondela mas põe pressão no F. C. Porto, com segundo lugar à condição. João Novais marcou um dos melhores golos da temporada

Carlos Carvalhal tem batido insistentemente na tecla dos muitos jogos que a equipa tem feito num curto espaço de tempo, mas quem visse a primeira parte nunca diria que o Braga é uma equipa cansada, tal foi a intensidade e a velocidade que imprimiu ao jogo, que decidiu em apenas 45 minutos.

Pode dizer-se que o Tondela foi de uma incapacidade defensiva gritante, mas a turma arsenalista fez um grande jogo e, provavelmente, a melhor primeira parte da época. Galeno semeou o pânico, João Novais aproveitou a delicadeza do adversário e esbanjou classe com assistências e um grande golo, Ricardo Horta e Piazon voltaram a mostrar qualidades acima da média.

Com cinco alterações no onze, o Braga colocou-se na frente por Piazon, assistido por Galeno. Ricardo Horta, após mais uma jogada pela esquerda, fez o segundo golo com um tiro fortíssimo dentro da área e, logo a seguir, João Novais desferiu um portentoso remate de muito longe - a bola bateu na barra antes de entrar. Pako Ayestarán fez uma tripla substituição no reatamento, mas o desnorte continuou. Piazon falhou o quarto aos 48m, mas logo a seguir não perdoou. Na reta final, o Tondela teve uma reação e marcou dois golos, por Souley e Jaquité.

Positivo:

Não peçam a João Novais grandes correrias, mas o médio tem "olhinhos" nas botas e partiu a louça com assistências e um grande golo. Galeno desfez a defesa beirã.

Negativo:

Não é por defender com muitos que se defende bem e a equipa do Tondela mostrou-o, sobretudo na primeira parte. Ruiz falhou duas claras situações para marcar.

Árbitro:

Atuação tranquila de Tiago Martins. Sem lances polémicos, o árbitro de Lisboa geriu o encontro de forma serena e esteve bem no capítulo disciplinar.

