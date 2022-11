Braga: "Suecada" vale 1,38 milhões mas tombo pode ser bem maior

João Faria Ontem às 23:59 Facebook

Guerreiros jogam futuro na UEFA, cientes da diferença de verbas entre segunda e terceira prova europeia de clubes

Além da questão desportiva, a equipa arsenalista terá 1,38 milhões de euros em causa, no fecho da fase de grupos da Liga Europa, agendado para amanhã. Os guerreiros do Minho, que recebem o Malmo, para assegurarem o segundo lugar têm de triunfar e esperar que o Union Berlin não vença, na visita ao St. Gilloise.

Sem hipóteses de chegar ao primeiro lugar do Grupo D, a única posição que dá apuramento direto, o Braga, atualmente em terceiro a dois pontos dos alemães, ficará a saber qual play-off disputará em fevereiro (dias 16 e 23), se o da Liga Europa, se o da Liga Conferência.

O bolo total em discussão, na "suecada" de amanhã, ascende a 1,38 milhões de euros, mas só parte está totalmente ao alcance dos braguistas, o prémio do êxito no jogo: 630 mil euros.

Se o Braga ganhar o jogo e simultaneamente receber boas notícias da Bélgica, ficará em segundo no agrupamento, posição que a UEFA compensa com 550 mil euros. Já a diferença entre a participação nos play-offs é de 200 mil euros (500 mil na Liga Europa e 300 mil, se descer à Liga Conferência).

Além da questão financeira de curto prazo, a diferença entre a segunda e terceira competição é de 6,55 milhões de euros, caso o Braga chegue à final e triunfe no encontro decisivo. Uma vitória na Liga Europa valeria mais 15,45 milhões de euros, enquanto o êxito na Liga Conferência é premiado com mais 8,9 milhões.

Na época passada, o Braga arrecadou 13 milhões pela participação na Liga Europa, onde alcançou os quartos de final. Agora o pecúlio vai nos 8,268 milhões, correspondentes a duas vitórias (1,26 milhões de euros), um empate (0,21 milhões), participação na fase de grupos (3,63 milhões) e coeficiente a 10 anos (3,168 milhões). Verbas que ainda poderão crescer um pouco, com a habitual redistribuição de dinheiro, devido aos empates da primeira fase.