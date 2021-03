JN Ontem às 23:37 Facebook

O S. C. Braga não deixou passar, esta sexta-feira, o Dia do Pai em branco e decidiu surpreender os jogadores no final do treino.

O plantel e equipa técnica reuniram-se no relvado do Estádio Municipal de Braga para assistirem e um vídeo com mensagens dos filhos no ecrã gigante, sendo depois surpreendidos pela entrada dos rebentos em campo para celebrarem esta data.

O clube partilhou imagens da surpresa nas redes sociais sob o lema "Pai: O super-herói de uma vida".