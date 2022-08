Braga tem plano para revolucionar a liga portuguesa

André Bucho Hoje às 12:16 Facebook

Proposta de reformulação da Liga apresentada pelo Braga prevê 24 jogos entre equipas do top-4, com o campeonato a dividir-se à 17.ª jornada.

O Braga vai submeter junto da Liga uma proposta para reformulação do modelo competitivo da Liga. A proposta, a que o JN teve acesso, já foi discutida com responsáveis da Federação, da Liga e com a Secretaria de Estado do Desporto.

A proposta prevê a manutenção do número de equipas em 18, mas pretende que o campeonato seja disputado em três fases, ao invés das habituais 34 jornadas no confronto "todos contra todos". Os bracarenses sustentam que é urgente reformular o atual quadro de competições para aumentar a competitividade e reduzir a diferença entre as equipas de topo e as do fundo da tabela, onde Portugal lidera entre as principais ligas europeias, procurando também maximizar as receitas e dar maior margem de calendário para as equipas nas competições europeias.