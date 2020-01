Braga tenta despenalização de João Novais

Hoje às 11:32 Facebook

Médio foi expulso na reta final do jogo com o Moreirense e arrisca-se a falhar o encontro com o Sporting, no domingo, para cumprir castigo.

O Braga formalizou esta quinta-feira um pedido de despenalização de João Novais, médio expulso na reta final do encontro com o Moreirense (2-1), depois de ter visto um cartão vermelho direto aos 90+8 minutos. A SAD do clube minhoto, sabe o JN, entende que a expulsão é "exagerada", até porque "o jogador que sofre a falta procura imediatamente a bola para retomar o jogo".

No final do encontro, o treinador Rúben Amorim também considerou "exagerada" a expulsão do médio bracarense. Neste momento, João Novais corre o risco de não ser opção do Braga para o importante jogo com o Sporting, a disputar no domingo, às 17.30 horas, na Pedreira.