Braga: Tira-teimas no centenário de Carlos Carvalhal

João Faria, em Tiraspol Hoje às 21:06

Técnico atinge número redondo à frente da equipa bracarense no início do play-off da Liga Europa com o Sheriff. Sucesso e frustração nas eliminatórias anteriores a duas mãos.

Afastados do apuramento direto devido ao segundo lugar no Grupo F, os bracarenses começam a disputar esta quinta-feira, na Moldávia, frente ao Sheriff, o play-off de acesso aos oitavos de final, à procura de ganhar vantagem frente ao campeão moldavo, na mira de seguir em frente. "Vamos tentar vencer. Mas pensar em resolver já a eliminatória é retirar valor e mérito ao adversário, que fez sete pontos na Champions. Acredito que tudo ficará decidido apenas em Braga e com o apoio dos nossos adeptos", disse Carlos Carvalhal na antevisão.

Para o técnico do Braga, o efeito surpresa do Sheriff, que entre outros feitos venceu no reduto do Real Madrid, já desapareceu. "Está há dois meses sem competir, devido à pausa de inverno, e fez algumas alterações. Temos um conhecimento razoável da equipa e sabemos que será um adversário difícil", projetou, a respeito.