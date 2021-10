Braga triunfa na Bulgária

JN Hoje às 19:56 Facebook

O golo solitário de Ricardo Horta, logo aos 7 minutos, foi o suficiente para os bracarenses derrotarem os búlgaros do Ludogorets e cimentaram o segundo lugar do Grupo F. Midtjylland e Estrela Vermelha empataram (1-1)

Uma belíssima entrada por parte da equipa de Carlos Carvalhal permitiu a Sequeira isolar-se pela esquerda e cruzar rasteiro para o golo de Ricardo Horta, numa fase em que as equipas ainda estavam numa fase de estudo mútuo.

O golo espevitou os búlgaros que reagiram e foram mais rematadores no primeiro tempo, ainda que sem sucesso.

O regresso dos balneários foi bastante positivo para a equipa portuguesa que limou arestas e teve uma organização defensiva quase perfeita, como demonstra o facto de o Ludogorets apenas ter conseguido rematar por uma vez. Embora tenham tido uma grande exibição no meio-campo defensivo, na frente não foram piores, mas apesar de terem conseguido rematar por nove ocasiões a pontaria não estava afinada e nenhum deles foi à baliza búlgara.

Assim o Braga segue no segundo lugar do Grupo F, com seis pontos.