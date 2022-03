Braga: trunfo da juventude na luta pelos quartos

Carlos Carvalhal quer aproveitar irreverência dos guerreiros, para ganhar vantagem na eliminatória com monegascos.

Com 13 jogadores no plantel com menos de 22 anos, Carlos Carvalhal espera aproveitar as vantagens de uma acentuada aposta nos jovens e ganhar vantagem, no início dos oitavos de final da Liga Europa, na receção de hoje ao Mónaco.

"Ter muitos jogadores de 17, 18 e 19 anos traz alguma falta de consistência aqui e ali, alguma irregularidade, que é normal, mas também há o lado positivo da irreverência e da vontade de vencer", disse o técnico do Braga, na antevisão do jogo.