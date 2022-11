Braga vai defrontar a Fiorentina na Liga Conferência

O Braga conheceu, esta segunda-feira, o adversário do play-off de acesso à Liga Conferência. Os arsenalistas vão defronta a Fiorentina.

A equipa de Artur Jorge, terceiro classificado do Grupo D da Liga Europa, joga o primeiro jogo em casa, no Estádio Municipal de Braga, em 16 de fevereiro, e o segundo em Florença, em 23. Vai ser a primeira vez que os minhotos vão defrontar a Fiorentina, que ocupa o 12,º lugar da liga italiana. Nos nove confrontos que o Braga tem com equipas italianas, o Braga somou três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Os Guerreiros do Minho vão participar pela primeira vez na Liga Conferência Europa, competição que está na segunda edição, depois da estreia em 2020/21, com o triunfo da Roma, orientada pelo treinador português José Mourinho.

Confira os jogos:

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basileia

Lázio-Cluj

Braga-Fiorentina

Dnipro-AEK Larnaca

Ludogorets-Anderlecht

Sheriff-Partizan