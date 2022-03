Braga vai defrontar o Rangers nos quartos-de-final da Liga Europa

JN Hoje às 12:43 Facebook

Depois de ter afastado o Mónaco, nos oitavos-de-final, o Braga vai encontrar o Rangers nos "quartos" da Liga Europa.

A primeira mão realiza-se em 7 de abril, no Estádio Municipal de Braga, e a segunda no dia 14, em Glasgow.

Esta época, os bracarenses foram segundos classificados no Grupo F da Liga Europa, atrás do Estrela Vermelha, o que os obrigou a disputar um play-off de acesso aos oitavos-de-final, no qual afastou o Sheriff, da Moldávia.

Nos "oitavos", o Braga foi muito superior aos franceses do Mónaco, tendo vencido em casa por 2-0 e empatado a um golo no Principado.

A última vez que os arsenalistas chegaram aos quartos-de-final da Liga Europa foi em 2015/2016, tendo caído perante os ucranianos do Shakhtar Donetsk (6-1 no conjunto da eliminatória).

O Braga foi finalista da prova em 2011, tendo perdido o jogo decisivo para o F. C. Porto (1-0), em Dublin.

Quartos-de-final da Liga Europa

Leipzig-Atalanta

Eintracht Frankfurt-Barcelona

West Ham-Lyon

Braga-Rangers

Meias-finais da Liga Europa

Braga/Rangers - Leipzig/Atalanta

Eintracht Frankfurt/Barcelona - West Ham/Lyon