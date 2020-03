Braga vai levar propostas sobre as arbitragens à Liga

Hoje às 11:18 Facebook

Presidente António Salvador esteve ontem reunido com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e reforçou a ideia de haver uma estratégia de pacificação do futebol português.

António Salvador, presidente do Braga, reuniu-se ontem com Fernando Gomes, líder da Federação Portuguesa de Futebol, para apresentar as ideias difundidas em comunicado, esta semana, sobre uma estratégia de pacificação do futebol português. Segundo apurou o JN, o clube minhoto pretende entregar propostas concretas para levar a votação em assembleia geral da Liga de Clubes, com vista a alteração dos regulamentos e à aplicação de sanções mais pesadas em relação às críticas aos árbitros.

Neste encontro com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, António Salvador ficou sensibilizado pelo interesse demonstrado da parte do responsável federativo e também pela celeridade em concretizar o encontro para o homólogo se inteirar das medidas defendidas pelo clube minhoto.

Após ter emitido um comunicado, no qual divulgou que irá alterar o regulamento interno e estabelecer sanções para os jogadores e os treinadores que façam críticas às arbitragens dos jogos de futebol, o Braga também dirigiu uma missiva à Federação Portuguesa de Futebol, logo na terça-feira, à Liga de Clubes e ao secretário de Estado do desporto e espera que estas duas últimas entidades também se manifestem e contribuem para o debate de pacificação do futebol português.