Braga vai reunir melhores pilotos do mundo de montanha em prova internacional

O traçado da Rampa da Falperra, em Braga, vai receber, entre 8 e 10 de outubro, o FIA Hill Climb Masters, uma prova internacional de automobilismo que reúne os melhores pilotos mundiais da categoria de montanha.

A competição, que se realiza de dois em dois anos em países diferentes, juntou cerca de 200 participantes na última edição, em Itália, e a organização tem a mesma ambição para o evento na capital do Minho.

"Braga é uma cidade amante do desporto automóvel e que, ao longo dos últimos anos, se habituou a receber grandes eventos desportivos nacionais e internacionais", defendeu o presidente do Município, Ricardo Rio, na assinatura do protocolo com a Federação Internacional do Automóvel, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e o Clube Automóvel do Minho.

O autarca está convencido de que a prova "é uma mais-valia para a cidade" e "um regresso à normalidade em segurança".

A expectativa é que o FIA Hill Climb Masters possa receber público, embora também esteja prevista a transmissão online para que a competição possa ser seguida "em vários pontos do mundo".