Espírito guerreiro crucial no triunfo do Braga frente ao Benfica. Veja os golos

Depois de ver anulada uma vantagem de dois golos, o Braga teve em Vitinha o herói da vitória contra o Benfica. O avançado personificou o espírito guerreiro, finalizando, com classe, a jogada que garantiu três pontos aos bracarenses, na abertura da 28.ª jornada

A equipa orientada por Carlos Carvalhal teve uma boa entrada em jogo e desde cedo se percebeu que iria disputar o jogo de igual para igual. Contudo, foi mesmo a equipa de Nélson Veríssimo a primeira a criar real perigo quando, aos 21 minutos, Vertonghen introduziu a bola na baliza, após canto, mas o lance foi invalidado por mão do belga.

Anulada a vantagem das águias, foi mesmo o Braga a ver a atitude positiva com que entrou no jogo a ser premiada, no momento em que Iuri Medeiros, passado poucos minutos, bateu um livre irrepreensível, que só parou no fundo das redes de Vlachodimos.

O Braga foi em vantagem para o intervalo, mas quando os jogadores regressaram dos balneários houve mudanças nas duas equipas, que desempenhariam um papel preponderante no decurso do jogo. No lado bracarense saiu Abel Ruiz e entrou Vitinha, enquanto Nélson Veríssimo tirou Everton e Gonçalo Ramos lançando João Mário e Darwin.

A partida ganhou um maior equilíbrio, desfeito pelo golo de André Horta, após um belo trabalho individual de Ricardo Horta.

PUB

O segundo golo despertou os encarnados que, em três minutos, empataram a partida, através de uma grande penalidade de Darwin e uma boa finalização de João Mário.

Nem este balde de água fria acalmou o ímpeto do Braga, que respondeu à igualdade por Vitinha, a finalizar com grande categoria um cruzamento de Al Musrati, responsável por acabar com as esperanças encarnadas na reviravolta.

Já nos descontos ainda houve espaço para (mais) uma estreia na equipa de Carlos Carvalhal, com a entrada do jovem Berna, substituindo o capitão Ricardo Horta.

Triunfo importante para os "guerreiros" que somam 52 pontos na Liga, permanecendo no quarto lugar, enquanto o Benfica se mantém na terceira posição da tabela, com 61.