O Sporting de Braga elevou, este domingo, para cinco a série de vitórias na Liga ao triunfar (3-2) na sétima jornada frente ao Benfica, no Estádio da Luz, num jogo marcado pelo bis de Francisco Moura.

Iuri Medeiros abriu o ativo aos 38 minutos, cabendo as honras do jogo a Francisco Moura com os golos aos 50 e aos 63. O Benfica viria a reagir aos 68 e 85 minutos, com o bis de Sefevoric.

Frente aos bracarenses, o Benfica apresentou esta noite uma novidade no meio-campo. Samaris, que apenas tinha jogado 12 minutos esta temporada diante do Belenenses (vitória por 2-0, na quinta jornada) regressou ao onze inicial, algo que não acontecia desde a 29.ª ronda da época passada (derrota por 2-0 com o Marítimo).

Pelo terceiro jogo consecutivo os comandados de Jorge Jesus sofreram três golos (Boavista, Rangers e Sporting de Braga), um sinal claro que o Benfica tem de melhorar muito o setor defensivo. Aliás, duas das cinco substituições do Benfica foram exatamente neste setor: Grimaldo para o lugar de Nuno Tavares e Diogo Gonçalves para o de Gilberto.

Com este resultado o Benfica fica a quatro pontos do líder Sporting (19) e em igualdade com o Sporting de Braga no segundo lugar do campeonato.

O Benfica até entrou melhor no encontro e logo aos 10 minutos poderia ter inaugurado o marcador quando Vertonghen, com um remate de costas para a baliza, obrigou o guarda-redes Matheus a aplicar-se.

Mas à passagem da meia hora os bracarenses tomaram conta das operações e com a linha de meio-campo muito próxima da defensiva não deram espaço ao Benfica para procurar situações de golo.

Golo esse que viria a surgir aos 38 minutos, depois de uma má reposição de Otamendi, que 'ofereceu' a bola a Castro, que de cabeça, entregou-a a Iuri Medeiros. Este tirou Samaris e Nuno Tavares da frente para, de pé esquerdo, rematar junto ao poste direito da baliza de Vlachodimos.

Ao intervalo, Jorge Jesus deixou no balneário Samaris e Everton, e colocou em campo Gabriel e Seferovic, fazendo descair Waldschmidt para o flanco direito, mas ainda mal os jogadores se tinham posicionado e já o jovem Francisco Moura, de 21 anos, fazia o 2-0, aos 50 minutos, depois de receber a bola de Al Musrati, num passe de rotura, ficando de cara a cara com Vlachodimos.

O Benfica arregaçou as mangas e partiu para cima do Sporting de Braga, mas encontrou pela frente muita disciplina defensiva. As entradas de Grimaldo, que rendeu Nuno Tavares, e Taarabt, para o lugar de Pizzi, deram maior clarividência e velocidade aos 'encarnados', mas, aos 63 minutos, Vlachodimos borrou a pintura.

O guarda-redes ficou colado ao chão, fora da área do Benfica, e foi incapaz de cortar a bola de cabeça a Francisco Moura. Perante esta passividade, na qual Otamendi também não reagiu, o jovem bracarense não se fez rogado e bisou no encontro.

Depois disso, o Benfica empurrou o Sporting de Braga para trás da sua linha de meio campo e, aos 68 minutos, Seferovic, de pé direito, a passe de Rafa, reduziu o marcado. O suíço, aos 70, esteve perto de fazer o 2-3, de cabeça, mas Matheus estava no sítio certo e defendeu.

Este golo galvanizou os encarnados e, aos 74 minutos, Waldschmidt na cara de Matheus não teve a frieza necessária para fazer o segundo do Benfica. Na resposta, Galeno, aos 76, esteve perto do quarto golo para os bracarenses.

A cinco minutos do final Sefevorvic bisou no encontro, após assistência de Grimaldo e reacendeu a esperança de repetir o empate frente ao Rangers na Liga Europa (3-3), mas o resultado não viria a sofrer alterações, apesar de, aos 90+5, o suíço ter introduzido a bola na baliza do Braga, mas estava em posição irregular, motivo pelo qual o árbitro portuense Artur Soares Dias anulou o golo.

Veja o resumo do jogo: