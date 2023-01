Braga vence com golo aos 90+7 e aproxima-se do Benfica

O Braga venceu, este sábado, o Paços de Ferreira por 2-1, com o golo da vitória a ser marcado aos 90+7 por intermédio de Simon Banza.

Numa primeira parte equilibrada em oportunidades claras de golo, foi Alexandre Guedes a causar perigo para o Paços de Ferreira logo aos 15 minutos, para pouco depois ser Iuri Medeiros a ter uma das melhores chances dos arsenalistas no primeiro tempo. A segunda parte começou bem para o Braga, ao marcar por intermédio de Vitinha, que marcou pelo segundo jogo consecutivo.

O jogo aqueceu e melhorou a nível de oportunidades de perigo para os dois lados mas foi o Paços de Ferreira a conseguir empatar, através de Holsgrove, após uma boa combinação e uma grande finalização. As duas equipas ainda procuraram desatar a igualdade e o golo da vitória tardou mas chegou. No último lance do jogo, a bola sobrou para Simon Banza à entrada da área que finalizou para dar a vitória aos arsenalistas.

PUB

Com este resultado o Braga está, à condição, a um ponto do líder Benfica, que defronta esta tarde o Santa Clara, às 18 horas. Os minhotos distanciam-se, também à condição, do F. C. Porto no segundo lugar, tendo mais quatro pontos que os dragões, que deslocam-se a Guimarães para defrontar o Vitória às 20.30 horas.