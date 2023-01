Braga vence dérbi do Minho com reviravolta épica

Uma fantástica reviravolta permitiu ao Braga eliminar o Vitória de Guimarães da Taça de Portugal (3-2), seguindo em frente na competição. Aos 80 minutos, os bracarenses perdiam por 2-0.

O início dos vimaranenses foi muito forte, com a vantagem a chegar por intermédio de Jota Silva, aos 16 minutos. Moreno, treinador do Vitória, ainda teve a contrariedade da lesão de Tiago Silva, aos 43 minutos, mas viu a equipa aumentar a vantagem na reta final do primeiro tempo, por Anderson Silva.

Para o segundo tempo, Artur Jorge lançou Vitinha para o lugar de Racic, passando a jogar em 4-4-2 e os guerreiros voltaram completamente transfigurados para o segundo tempo. Cimentaram o domínio da posse de bola e aumentaram o volume de tentativas de golo, contudo, só aos 81 minutos esse crescimento deu frutos.

Nélson da Luz tinha acabado de perder uma grande oportunidade para fazer o 3-0, que possivelmente mataria a hipótese de recuperação, mas Abel Ruiz não desperdiçou a oportunidade de reduzir na baliza contrária.

Nem dois minutos depois, Vitinha, com um belíssimo gesto técnico, empatou a partida, antes de Abel Ruiz aproveitar uma confusão na área para consumar a reviravolta.

O Vitória de Guimarães ainda procurou o golo do empate, mas o resultado não se voltou a alterar.