Braga vence e é o novo lider

O Braga venceu esta quinta-feira à noite os búlgaros do Ludogorets, por 4-2, na quarta jornada do grupo F da Liga Europa, e assumiu a liderança isolada.

Os arsenalistas protagonizaram uma partida de bom nível, com várias situações de perigo e justificaram inteiramente o triunfo.

O médio libanês Al Musrati colocou os minhotos em vantagem, aos 25 minutos, mas Sotiriou igualou aos 33. No entanto o domínio braguista acentuou-se e Iuri Medeiros recolocou a equipa na frente do marcador, com brasileiro Galeno a aumentar antes da pausa.

O espanhol Mario González fez o 4-1 a meio da segunda metade, com Plastun a reduzir aos 79, mas sem que conseguisse assustar o Braga.

Com esta vitória, os minhotos ascenderam ao primeiro lugar do Grupo A, quando falta duas jornadas na fase de grupos, beneficiando da derrota dos sérvios do Estrela Vermelha, em casa, frente aos dinamarqueses do Midtjylland, por 1-0, fruto de um autogolo de Kanga. Os minhotos dispôem de mais dois pontos que o conjunto de Belgrado.