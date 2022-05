Braga vence e Ricardo Horta faz história

JN/Agências Hoje às 21:06 Facebook

O avançado português assinou o golo do triunfo sobre o Arouca e tornou-se no maior goleador da história do clube, a par de Mário Laranjo.

O Sporting de Braga derrotou, este domingo, o Arouca, por 1-0, na 33.ª jornada da Liga, com um golo de Ricardo Horta, que, assim, se tornou no melhor marcador da história dos minhotos, igualando os 92 golos de Mário Laranjo.

Apesar da exibição cinzenta, o Braga ganhou e ultrapassou a pontuação total da época passada, um dos principais objetivos traçados por Carlos Carvalhal até ao final da temporada.

Já o Arouca beneficiou das derrotas de Moreirense e Tondela e mantém-se acima da linha de água e tem uma 'final' na última jornada, com o Belenenses SAD, para carimbar a permanência.