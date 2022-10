Braga vence e ultrapassa F. C. Porto no segundo lugar

O Braga venceu esta noite o Gil Vicente por 1-0, com golo de Iuri Medeiros, e ultrapassou o F. C. Porto no segundo lugar da Liga.

Depois do desaire europeu o Braga voltou ao campeonato para sorrir. Os arsenalistas venceram na deslocação ao terreno do Gil Vicente, por 1-0, com golo de Iuri Medeiros. Este triunfo permite aos minhotos ultrapassarem o F. C. Porto no segundo lugar, somando agora 25 pontos, menos seis que o líder Benfica.

O Braga esteve por cima em praticamente todo o jogo, conseguindo criar boas chances de perigo junto da baliza do Gil Vicente. Apesar das oportunidades, o golo tardava em chegar, até que Iuri Medeiros, num grande lance individual, levou o conjunto de Artur Jorge à euforia. Após passe de Vitinha, o extremo deixou Henrique Gomes pelo chão para rematar a contar.

Para além deste triunfo significar um regresso às vitórias para o Braga, permite a equipa minhota alcançar o segundo lugar da Liga, comprovando a boa época que a turma de Artur Jorge está a fazer.