Braga vence Estoril e ganha Taça Revelação

O Sporting de Braga venceu, nesta quarta-feira, a Taça Revelação após bater o Estoril (5-3), nas grandes penalidades. No tempo regulamentar, as equipas empataram a um golo.

Aos 36 minutos, Idalécio marcou para os minhotos e, antes do intervalo, Dicke igualou as contas da partida. No resto dos 90 minutos e no prolongamento, não houve mais golos. Nos penáltis, o conjunto minhoto foi mais forte.

Com o selecionador português, Roberto Martinez, na bancada do Estádio Jamor, em Oeiras, os arsenalistas venceram a primeira Taça Revelação da sua história, naquela que foi a quarta edição da prova.