Braga vence mais uma batalha pelo pódio

Triunfo seguro da equipa minhota sobre o Rio Ave, que a mantém a dois pontos do F. C. Porto e com cinco de vantagem sobre o Sporting. Banza brilhou com um grande golo de pontapé de bicicleta

Foi com uma exibição sólida que o Braga reagiu ao desaire da jornada anterior em Guimarães. Um golo de Bruma e outro, espetacular, de Banza permitiram à equipa minhota bater o Rio Ave, voltar aos bons resultados e continuar na luta pelo pódio do campeonato, no terceiro lugar, com os mesmos dois pontos de atraso em relação ao F. C. Porto e cinco de avanço sobre o Sporting.

A noite até começou com uma oportunidade clara para os vila-condenses, mas a grande defesa de Matheus ao cabeceamento venenoso de Boateng lançou os bracarenses para uma partida de quase absoluto domínio. Até ao intervalo, o perigo rondou várias vezes a baliza visitante, com o guarda-redes Jhonatan forçado a muito trabalho. Aos 36 minutos, numa bela jogada do ataque bracarense, Abel Ruiz descobriu Iuri Medeiros com um toque preciso, e este deu seguimento ao lance com uma assistência perfeita para Bruma abrir o marcador.