Braga vence mas é despromovido à Liga Conferência

O Braga venceu esta noite o Malmo por 2-1, com golos de Ricardo Horta e Álvaro Djaló, mas não conseguiu evitar a despromoção à Liga Conferência. Isto porque com a vitória do Union Berlin em casa do St. Gilloise, os arsenalistas terminam no terceiro lugar, que classifica a equipa minhota para a outra competição europeia.

Os guerreiros fizeram o seu trabalho mas foram traídos na Bélgica. O Braga venceu o Malmo por 2-1, com golos Ricardo Horta e Álvaro Djaló, mas não conseguiu permanecer na Liga Europa visto que o Union Berlin triunfou diante dos belgas do St. Gilloise, para terminar com 12 pontos, mais dois que a turma portuguesa.

O Braga entrou forte na partida, com uma rápida circulação de bola e a criar situações de perigo, sobretudo pelas investidas na ala direita de Victor Gómez e as entradas de Ricardo Horta em zona de finalização. Os arsenalistas chegaram mesmo ao golo por intermédio do capitão de equipa que, após um corte defeituoso da defesa do Malmo, conseguiu bater o guarda-redes para abrir o marcador.

PUB

No segundo tempo, a entrada de Álvaro Djaló deu outra energia ao ataque minhoto, que conseguiu descobrir muitos espaços para a entrada dos avançados. O extremo espanhol foi dos mais inconformados no ataque e alargou a vantagem do Braga para dois golos à passagem do minuto 55. O jogo não estava complicado para os arsenalistas, mas Sejdiu conseguiu reduzir a vantagem minhota aos 77 minutos.

Até ao final o Braga aguentou o resultado que, apesar de ser uma vitória, vem com um sabor amargo porque significa a despromoção à Liga Conferência e a disputa do play-off de acesso aos oitavos de final da competição. O sorteio da prova europeia realiza-se na próxima segunda-feira.