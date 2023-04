Braga vence o Casa Pia com golo de Ricardo Horta

O Braga venceu, esta sexta-feira, o Casa Pia por 1-0, com um golo de Ricardo Horta. Os arsenalistas sobem assim, à condição, ao segundo lugar da Liga.

O Braga continua na senda vitoriosa. Os arsenalistas venceram na deslocação ao terreno do Casa Pia por 1-0, com golo de Ricardo Horta, somando a quinta vitória consecutiva (em todas as competições) e subindo, à condição, ao segundo lugar da Liga.

Após uma primeira parte a zeros, no segundo tempo os minhotos aumentaram o ritmo e chegaram ao golo por Ricardo Horta, que se tornou no melhor marcador do Braga esta época, com 14 golos, superando Vitinha e Banza.

Este triunfo permite ao Braga somar 68 pontos, ultrapassando assim o F. C. Porto no segundo lugar, embora que à condição, uma vez que os dragões apenas jogam este sábado, no terreno do Paços de Ferreira.