Braga vence o Chaves em Trás-os-Montes e pressiona F. C. Porto

JN Hoje às 17:31, atualizado às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga venceu (2-1), este domingo, em Trás-os-Montes, o Desportivo de Chaves em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Assim, manteve os seis pontos de vantagem para o Sporting, quarto classificado, e subiu de forma provisória ao segundo posto, com mais um ponto do que o F. C. Porto, que recebe ainda este domingo o Portimonense.

Iuri Medeiros inaugurou o marcador ao minuto 16 mas Juninho empatou antes do intervalo. Na segunda parte, Abel Ruiz, num desvio de calcanhar, fez o 2-1 para os arsenalistas, que passaram a somar 59 pontos. Já os flavienses são 11.º classificados, com 32 pontos.

Veja o resumo do jogo: