Braga vence o Middlesbrough por 3-0 no arranque do estágio no Algarve

O Sporting de Braga bateu, nesta sexta-feira, em Lagos, o Middlesbrough, do segundo escalão inglês, por 3-0, num jogo particular que assinalou o arranque do estágio de pré-temporada da equipa minhota, na região algarvia.

Perante o sétimo classificado do último Championship, o segundo escalão inglês, a equipa de Artur Jorge abriu cedo o marcador, num golo de belo efeito apontado por Iuri Medeiros, aos 11 minutos.

No início da segunda parte (48 e 50 minutos), André Horta, de grande penalidade e Iuri Medeiros, aumentaram o resultado para o definitivo 3-0.

Antes deste jogo, o Braga já somara três triunfos em Ofir, Esposende, nos ensaios com a União Oliveirense (6-2), Vizela (3-2) e Arouca (3-2).

No âmbito do estágio no Algarve, a equipa arsenalista tem agendado mais dois jogos-treino, frente ao Bournemouth (Inglaterra), na próxima terça-feira, e com o Portimonense, a 23 de julho.