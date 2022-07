Braga vence o Vizela com reviravolta

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 14:56 Facebook

O Vizela chegou ao intervalo com vantagem de dois golos, mas o conjunto arsenalista conseguiu chegar ao triunfo no segundo tempo.

O Braga venceu, nesta manhã de sábado, a formação do Vizela, por 3-2, naquele que foi o segundo teste da pré-temporada da equipa de Artur Jorge. Num amigável realizado no Complexo Desportivo de Fão, à porta fechada, os vizelenses, sob a liderança de Álvaro Pacheco, chegaram ao intervalo com dois golos de vantagem, fruto da eficácia do jovem Gonçalo Cunha, logo no segundo minuto, e de Kiko Bondoso, já perto do tempo de descanso.



A reação arsenalista surgiu na segunda parte. Abel Ruiz, logo nos minutos iniciais (49 m), reduziu a diferença no marcador. Moura, volvidos seis minutos, igualou o amigável. De grande penalidade, na reta final da partida, os Guerreiros chegaram ao triunfo, com golo de Schurrle.

No primeiro amigável da pré-temporada, a formação liderada por Artur Jorge havia goleado a Oliveirense, por 6-2, com um hat-trick de Vitinha e remates eficazes de Dinis, Shurrle e um autogolo de Vasco Gadelho.