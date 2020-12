Braga vence Rio Ave e sobe a quarto

JN Ontem às 22:22 Facebook

O S. C. Braga ganhou esta terça-feira, em casa, ao Rio Ave, por 3-0, no encerramento da 10.ª jornada da Liga, regressando ao quarto lugar da tabela.

Ricardo Horta abriu para os minhotos aos 43 minutos, com Fransérgio a aumentar já no segundo tempo.

Já perto dos 90 minutos, o internacional português Paulinho fechou a conta com o terceiro golo.

Com este triunfo, o S. C. Braga chega ao Natal na quarta posição, a cinco pontos do líder Sporting, a três do Benfica e a um do F. C. POrto.

Por seu lado o Rio Ave manteve a nona posição.