Braga vence Sporting e discute com Benfica final da Taça da Liga

JN/Agências Hoje às 21:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting de Braga qualificou-se, este sábado, para a final da Taça da Liga, na qual vai defrontar o Benfica, ao vencer por 3-0 o Sporting, em Alcochete, na terceira e última jornada da fase de grupo.

Com golos de Vanessa Marques (29 minutos), Uchendu (88) e Andreia Norton (90+2), as minhotas ultrapassaram o Sporting na classificação e terminaram em segundo lugar, com seis pontos, a um do Benfica - que bateu por 4-0 o Futebol Benfica -, com quem disputarão a final, em 21 de março, na Covilhã.

As bracarenses chegaram a Alcochete obrigadas a vencer e assumiram o objetivo desde o apito inicial, mostrando-se sempre mais organizadas e perigosas do que o Sporting, que voltou a perder em casa com as rivais do Minho, depois de ter sido também afastado da Taça de Portugal.

Aos 29 minutos, Vanessa Marques adiantou as visitantes, através de uma grande penalidade, a castigar mão de Ana Borges dentro da área, resultado com que se alcançaria o intervalo, em função da incapacidade das leoas para reagir à adversidade.

O lance mais perigoso da equipa de Susana Cova em todo o encontro acabou com a bola dentro da baliza de Marie Houihon, mas o golo de Raquel Fernandes foi anulado por fora de jogo da brasileira e, a partir desse momento, o Sporting perdeu toda a clarividência nos processos.

Já com o Sporting a apostar tudo no jogo direto, despejando bolas na área das bracarenses, Uchendo sentenciou a partida, aos 88 minutos, ao fazer o 2-0, depois de ter sido solicitada em profundidade por uma companheira.

Nos descontos, aos 90+2, Andreia Norte, na recarga a um remate de fora da área de Keane, aplicou o derradeiro golpe nas leoas, fechando um resultado que foi, ainda assim, demasiado pesado para a equipa do Sporting.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Sporting - Sporting de Braga, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadoras:

0-1, Vanessa Marques, 29 minutos (grande penalidade); 0-2, Uchendu, 88; 0-3, Andreia Norton, 90+2.

Equipas:

Sporting: Patrícia Morais, Ana Borges, Carole Costa, Nevena Damjanovic, Joana Marchão, Fátima Pinto (Carolina Mendes, 87), Rita Fontemanha (Amanda Perez, 60), Tatiana Pinto, Diana Silva, Raquel Fernandes e Hannah Wilkinson (Ana Capeta, 46).

(Suplentes: Inês Pereira, Mariana Azevedo, Ana Capeta, Amanda Perez, Carolina Mendes, Wibke Meister e Marta Ferreira).

Treinadora: Susana Cova.

Sporting de Braga: Marie Hourihon, Rayanne, Jana, Diana Gomes, Ágata Filipa, Dolores, Daniuska (Regina, 72), Shade Pratt (Andreia Norton, 86), Vanessa Marques, Machia (Uchendu, 73) e Keane (Laura Luís, 90+3).

(Suplentes: Rute Costa, Laura Luís, Andreia Norton, Uchendu, Francisca, Regina e Inês Maia).

Treinador: Miguel Santos.

Árbitra: Filipa Cunha (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ana Borges (28), Vanessa Marques (66) e Regina (84).

Assistência: cerca de 300 espetadores.