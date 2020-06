JN/Agências Ontem às 23:30 Facebook

O Sporting de Braga venceu (3-2), esta quinta-feira, o Vitória de Guimarães na 28.ª jornada da Liga, num intenso e emocionante dérbi minhoto, que volta a colocar, à condição, os bracarenses no terceiro lugar.

Nenhuma das equipas tinha ainda vencido após a retoma do campeonato (o Braga com duas derrotas e um empate, o Vitória com três empates) e, com este triunfo, o Braga volta, ainda que à condição, ao terceiro lugar, esperando pelo resultado do Sporting na sexta-feira (diante do Belenenses SAD).

Já o Vitória viu fugir ainda mais o rival e alargar-se o fosso para os lugares que dão acesso às competições europeias.

Numa grande primeira parte, o jogo começou praticamente com o golo de Paulinho, ainda o primeiro minuto não se tinha concluído: o ponta de lança rematou de primeira, após passe de Galeno, que, bem solicitado por Sequeira, fugiu a Victor Garcia pela esquerda.

A resposta vimaranense surgiu por Ola John com um tiro cruzado que passou perto da baliza bracarense (sete) e, aos 15 minutos, o Vitória de Guimarães empatou mesmo, com André André a converter uma grande penalidade por uma falta que ele mesmo sofreu de André Horta.

Pouco depois, na sequência de um canto, Davidson falhou por pouco o remate, após primeiro desvio de cabeça de Pêpê Rodrigues (19).

O jogo seguiu equilibrado, mas com o Vitória a dar sinais de estar a crescer e a dar a cambalhota no marcador aos 35 minutos, com Bruno Duarte, sem ter que saltar, no coração da área, a cabecear muito colocado, após bom centro de Ola John da esquerda.

Seguiram-se lances numa e noutra baliza e, aos 42 minutos, surgiu o golo fabuloso de Trincão, num remate em arco, de primeira, de fora da área (42).

Após o intervalo, Palhinha surgiu no lugar de um apagado André Horta e o médio que deixou de ser titular após a retoma deu mais consistência ao meio-campo arsenalista. Tal como na primeira parte, o Braga voltou a entrar melhor em jogo, mas seria o Vitória de Guimarães a desperdiçar a melhor primeira ocasião de golo, com Frederico Venâncio a não chegar por pouco a um cruzamento de Ola John (55).

Seria o Braga, contudo, a voltar a colocar-se em vantagem, por Galeno, que, depois de roubar a bola a Ola John na linha lateral, foi fletindo no terreno sem grande oposição, também beneficiando da movimentação de Paulinho, rematando depois colocado à entrada da área (65).

Rui Fonte refrescou o ataque bracarense (saiu Paulinho) e Rochinha o vimaranense (saiu Ola John), mas seria um central do Vitória - Frederico Venâncio - a estar perto do empate, mas Matheus impediu-o com uma grande defesa (79).

Os últimos minutos foram de assédio vitoriano e, aos 83 minutos, um forte remate de Davidson de fora da área bateu nas costas de David Carmo e quase traiu Matheus.

Veja o resumo do jogo: