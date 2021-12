Braga: vendaval no Bessa abana, mas não faz cair Carvalhal

Guilherme Soares Hoje às 00:03 Facebook

O descontentamento é generalizado no seio dos responsáveis do Braga, após a inesperada goleada sofrida com o Boavista (5-1), que tirou a equipa da final four da Taça da Liga, mas o lugar de Carlos Carvalhal não está em causa, apurou o JN. No clube, entende-se que continua a valer o facto do técnico ter contrato até ao fim da época.

O treinador, de 56 anos, associado ao Flamengo nas últimas semanas, averbou no Bessa uma das derrotas mais duras dos últimos tempos do Braga e a que mais lhe custou desde que voltou ao clube, como assumiu no final do jogo. Em causa não estão só os números (esta época, o Braga já perdeu por 6-1 com o Benfica), mas a paupérrima exibição e por ter sido contra um adversário de inferior valia - o Boavista é 13.º na Liga e os minhotos são quartos.

O Braga recebe domingo o Belenenses SAD, último classificado e pior ataque da prova, teoricamente o rival ideal para a equipa dar um sinal de vida aos adeptos e a António Salvador.

Baixa de vulto no ataque

O avançado Vitinha lesionou-se ainda na primeira parte no Bessa e o diagnóstico confirmou o traumatismo no ombro, com artrite traumática da acromioclavicular esquerda. O internacional sub-21 é baixa importante para domingo.