Braga: Vitinha, o introvertido com faro de golo

Quem treinou o avançado do Braga elogia o talento goleador. Vitinha supera registos das últimas três épocas. Na formação chamavam-lhe "esponja".

Na terceira época na equipa principal e com apenas 22 anos, o jovem avançado está a ser um dos destaques dos guerreiros. Nos 15 jogos realizados pelo Braga, apontou oito golos, o melhor arranque goleador de um jogador arsenalista nas últimas três temporadas. Quem o conhece sabe que o jogador, pré-convocado para o Mundial 2022, já é uma certeza. E não uma promessa. De espírito introvertido e humilde, Vítor Oliveira tem um faro de golo acima da média e será uma arma apontada à baliza do Union Berlin (17.45 horas, SIC), em jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa. Ou não estivesse com o pé quente depois de um grande golo ao Estoril.

José Carvalho Araújo treinou Vitinha em vários escalões de formação do Braga e destaca o bom momento do atual melhor marcador da Liga Europa, com quatro golos. "Não me surpreende. Este momento é o reflexo de um jogador que absorve todo o conhecimento transmitido e tem uma ambição enorme", começou por dizer, ao JN, o técnico.