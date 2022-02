Braga volta a vencer caso Custódio Castro

A Federação Portuguesa de Futebol reiterou a razão ao Sporting de Braga, no processo relativo ao técnico Custódio Castro, absolvendo o emblema minhoto.

Segundo o JN apurou, desta feita o Tribunal Central Administrativo Sul concluiu que o Braga tinha a equipa técnica, em 2019/20, conforme exigido nos regulamentos e para além disso a conduta dos arsenalistas e do próprio treinador não causara qualquer prejuízo ao desporto/competição.

Em causa estava a aplicação ao Braga de interdição de recinto desportivo por dois jogos e multa de 13.388€. A multa, que foi paga, tem de ser devolvida após o trânsito em julgado.

Noutro âmbito, o Braga divulgou ter garantidos, no mínimo, mais de 1200 adeptos no dérbi com o Vitória de Guimarães, que se disputa neste sábado na Cidade Berço, relativo à 21.ª jornada da Liga.