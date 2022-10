Braga volta às vitórias e apanha F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Golos de Al Musrati e Vitinha valem os três pontos aos braguistas na visita ao terreno do Estoril.

O Sporting de Braga igualou, este sábado, o F. C. Porto no segundo lugar da Liga, ao regressar aos triunfos na visita ao campo do Estoril, impondo-se por 2-0 no jogo da 10.ª jornada.

Após duas derrotas no campeonato, os bracarenses voltaram a vencergraças aos golos de Al Musrati, aos 10 minutos, e Vitinha, aos 31, passando a somar 22 pontos, os mesmos do segundo classificado, que na sexta-feira perdeu com o Benfica, líder com 28 pontos.

PUB

Já o Estoril, que viu interrompida uma série de quatro jogos sem perder no campeonato e sofreu a segunda derrota 'caseira', mantém-se em oitavo, à condição, com 15 pontos