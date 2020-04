Brahimi ofereceu bens de primeira necessidade ao Coração da Cidade

Nuno Barbosa Hoje às 15:58 Facebook

O antigo jogador do F. C. Porto Yacine Brahimi doou, esta quinta-feira, 10 mil euros em bens alimentares ao "Coração da Cidade", instituição de apoio social da cidade do Porto, cuja responsável é La Salete Piedade Santos.

Desde o verão ao serviço do Al-Rayyan, o internacional argelino, de 30 anos, continua bem atento à cidade onde viveu durante cinco anos, tantos quantos os que representou o F. C. Porto.

"Ele agora está no Qatar mas continua a ser um coração para a cidade do Porto. É uma pessoa fantástica, lembrou-se de nós numa altura em que mais precisamos de apoio", afirmou La Salete Santos, ao JN, esta terça-feira, explicando, depois, como esta oferta se processou.

"Ele quis ajudar uma instituição do Porto e lembrou-se do Coração da Cidade. E eu agradeci muito. Ele contactou um amigo, que quer manter-se no anonimato e que veio cá entregar polpa de tomate, arroz, feijão, grão de bico, ovos, atum, óleo, vinagre, azeite, tudo aquilo que é bem alimentar. Tudo o que é possível e imaginário, no valor de 10 mil euros".

A responsável pela instituição explicou ainda que, para ajudar os mais desfavorecidos, gasta "mais de uma tonelada de arroz por mês" e que, portanto, "toda a ajuda é bem-vinda. Fossem todos como o Brahimi".

Pelo meio da entrega de refeições, La Salete explicou ainda ao nosso jornal que "tem duas mil pessoas para alimentar. A Rua Antero de Quental parece uma excursão". A responsável fala de uma situação "dramática", ainda mais agora que quase todo o Mundo está afetado pela pandemia da Covid-19 e vinca que as pessoas que ajuda diariamente com refeições estão nos "grupos de risco. Umas estão na rua e outras em quartos alugados. É um drama e precisamos de ajuda".