Branquinho: "Se fizermos o mesmo que em 2020/21, já será muito bom, mas tentamos sempre mais"

Na antevisão ao duelo contra o Belenenses, a contar para a quinta ronda do campeonato, Diogo Branquinho espera ter muitos adeptos no Dragão Arena e afirmou que o F. C. Porto vai "entrar com tudo".

"O Belenenses é uma boa equipa, jogam um bom andebol, taticamente são fortes e têm jogadores que já jogaram em equipas grandes. Por isso, vamos entrar da mesma maneira que entramos no último jogo, com seriedade e com tudo para ganharmos pelo máximo possível", ressalvou o ponta esquerda dos dragões.

Claramente satisfeito com a temporada de 2020/21, que culminou com o título de campeão nacional, Diogo Branquinho espera que a equipa esteja "ainda melhor" no final desta temporada. "Nós preparamo-nos para todos os adversários da mesma maneira, focando-nos mais no que podemos fazer. Se fizermos o mesmo que na época passada, já será muito bom, mas tentamos fazer sempre melhor".

O jogador dos dragões revelou que a equipa tinha saudades da presença do público e deixou um convite aberto a todos os adeptos. "Tínhamos muitas saudades do público, principalmente a nosso favor, mas em Setúbal tivemos um excelente ambiente e foi o que fez com que o jogo fosse um espetáculo. Quanto aos nossos adeptos, gostamos muito de os ter cá, têm-se registado boas casas, mas há espaço sempre para fazer melhor. Quantos mais, melhor, por isso deixo o convite para aparecerem e festejarem connosco", convidou Branquinho.

Com quatro jornadas disputadas o F. C. Porto é líder, a par do Sporting, com 12 pontos, enquanto o Belenenses segue no sétimo lugar, com oito pontos somados.