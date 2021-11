Brasil e Argentina sem golos mas com muita magia

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:25 Facebook

O encontro entre os dois eternos rivais terminou sem golos mas teve momentos que deixaram os adeptos em êxtase

Jogos entre o Brasil e a Argentina protagonizam grandes momentos, não só pela qualidade individual dos jogadores mas também pela rivalidade que as duas seleções sul-americanas têm.

No encontro de ontem à noite de qualificação para o Mundial 2022 (0-0), as duas equipas não marcaram, mas o ex-Benfica Di María e Vinicius Jr soltaram a criatividade e o espírito de futebol de rua para encherem o campo de magia com estes gestos técnicos.

Veja os lances: