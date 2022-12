Brasil e Croácia procuram confirmar favoritismo frente a adversários asiáticos

JN Hoje às 09:37 Facebook

Depois de França e Inglaterra se terem juntado, ontem, a Países Baixos e Argentina nos quartos de final do Mundial, entram hoje em campo a vice-campeã do Mundo, Croácia, e o eterno candidato Brasil, que procuram confirmar o favoritismo que lhes é atribuído frente a Japão e Coreia do Sul, respetivamente.

A Croácia, que foi segunda classificada no Grupo F, terá suspirado de alívio quando viu o Japão derrotar a Espanha na derradeira jornada do Grupo E, que atirou os nipónicos para o primeiro lugar e os colocou no caminho do país dos balcãs.

Ainda assim, para os croatas, não será uma boa ideia baixar a guarda. Para além de ter batido a Espanha, a seleção asiática, onde atua o sportinguista Morita, também ganhou à Alemanha, na fase de grupos do Mundial do Catar, em ambos os casos de reviravolta.

Itakura, castigado, é baixa no Japão, enquanto a Croácia, liderada pelo mago Modric, encara o duelo na máxima força, que tem início marcado para as 15 horas.

Mais tarde, às 19 horas, Brasil e Coreia do Sul reencontram-se meio ano depois de terem disputado um jogo de preparação, em Seul, que a "Canarinha" venceu por 5-1.

Tal como nessa ocasião, o "Escrete" parte como claro favorito frente aos sul-coreanos, segundos classificados no Grupo H, atrás de Portugal, e que voltarão a contar com o treinador, Paulo Bento, no banco.

Neymar, que falhou dois dos três jogos da fase de grupos devido a lesão, deverá voltar à ação, mas nem tudo são boas notícias para o selecionador brasileiro, Tite.

Os dois laterais esquerdos convocados para o Mundial, Alex Sandro e Alex Telles, falham os oitavos de final, tal como o avançado Gabriel Jesus, todos devido a lesão. Danilo, recuperado de um problema físico, deve assumir o lado esquerdo da defesa e Eder Militão manter-se-á à direita.