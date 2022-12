Brasil goleia Coreia do Sul e ruma aos quartos de final

Nuno A. Amaral Hoje às 20:55 Facebook

Seleção canarinha não deu hipóteses aos sul-coreanos e segue em frente no Catar. Próximo adversário é a Croácia.

Um furacão amarelo varreu esta segunda-feira o Estádio 974, em Doha, e o Brasil voou para os quartos de final do Campeonato do Mundo. Com uma exibição de alto recorte técnico, sobretudo na primeira parte, o escrete vulgarizou a seleção da Coreia do Sul, que nada pôde fazer para evitar a goleada, depois de ter gasto a energia toda na vitória sobre Portugal, decisiva para passar a fase de grupos.

O festival brasileiro começou logo aos sete minutos, com uma grande jogada de Neymar, regressado de lesão, e finalização perfeita de Vinicius Júnior. A estrela do PSG elevou para 2-0, seis minutos depois, abrindo a conta pessoal neste Mundial, na transformação de um penálti cometido sobre Richarlison.

Antes da meia hora, com os asiáticos balanceados para a frente em busca de diminuírem a desvantagem, o próprio Richarlison fez o 3-0, noutra jogada sensacional em que o avançado do Tottenham se divertiu com a bola antes de combinar com Casemiro para o remate decisivo.

Com Paulo Bento de regresso ao banco coreano, após o castigo cumprido frente a Portugal, e a equipa sul-coreana sem pernas para aguentar o ritmo dos brasileiros, a goleada consumou-se de forma natural. O 4-0 surgiu ainda antes do intervalo, na sequência de um remate cruzado do médio Lucas Paquetá, após passe de Vinicius.

Na segunda parte, o Brasil desperdiçou várias oportunidades para fazer o quinto e a Coreia do Sul cresceu no jogo. Depois de um par de ameaças do atacante Son, o golo de honra dos asiáticos surgiu mesmo, aos 76 minutos, num disparo de Seung-Ho Paik.

A competição terminou para a equipa de Paulo Bento, enquanto o Brasil terá agora quatro dias de descanso antes do embate dos quartos de final com a Croácia, agendado para 9 de dezembro, sexta-feira, às 15 horas.